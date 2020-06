L’AQUILA – Oltre 30 visite guidate di un’ora, per bambini e ragazzi. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Mamme per L’Aquila con il patrocinio del Comune. Un modo per accompagnare le famiglie alla scoperta della città e del suo territorio.

Ogni visita sarà tematica: dalla passeggiata intorno alle mura, il Borgo Rivera, San Bernardino e la comunità ebraica, le monete aquilane nel medioevo e L’Aquila e lo zoo di pietra.

“Non solo la città ma anche il comprensorio, racconta a Laquilablog la presidente Valeria Baccante, grazie soprattutto al prezioso aiuto della guida turistica Carla Ciccozzi“.

Per i costi, adulti 7 euro e 50, e 5 per i bambini.