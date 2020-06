L’AQUILA – Il partito di Italia Viva si radica nella città dell’Aquila, definendo l’organizzazione sul territorio cittadino. Il lavoro dei comitati locali, fino ad oggi creati, verrà affiancato dal lavoro dei neo coordinatori cittadini: Paola Emanuela Di Palma e Franco Migliarino e da Maurizio Ciambrone che si occuperà della parte organizzativa.

Già da mesi, gli stessi comitati, hanno iniziato una efficace collaborazione con il gruppo consiliare composto da Paolo Romano, Elisabetta Vicini ed Edlira Ibrahimi.

L’obiettivo del gruppo cittadino – si legge in una nota – è quello di porre in essere le basi per un confronto sano all’insegna della partecipazione e del rinnovamento, in linea con le idee che hanno dettato la nascita di Italia Viva, distinguendosi per la capacità di coinvolgere le migliori energie ed intelligenze presenti in città. Per questa ragione, a breve, verranno organizzati incontri aperti alla cittadinanza dove verranno affrontati temi quali la ricostruzione, il rilancio economico, le infrastrutture e il turismo.