Per l’Istat gli italiani non erano pronti allo smart working: si calcola infatti che il 33,8%, più di uno su tre, non disponga di un tablet o di un computer in casa; le percentuali maggiori si riscontrano nel Meridione, con Calabria, Sicilia, Puglia, Molise, Calabria e Basilicata che raggiungono e superano il >40%.

Sicuramente la presenza di un minore è fondamentale, in quanto solo il 14,3% di famiglie con uno o più figli risulta sprovvisto di PC o tablet – in una famiglia con minori (tra i sei ed i 17 anni) su cinque ci sono addirittura tanti dispositivi quanti sono i suoi componenti, anche se nel 57% dei casi i ragazzi devono condividere il computer o tablet con gli altri componenti. E mancano anche le competenze: solo un adolescente su tre, tra i 14 ed i 17 anni, dispone di buone competenze digitali.