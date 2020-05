Un poster con alcuni consigli pratici, rivolti in particolare a chi si trova nella condizione di dover usare la propria auto, o persino vetture in car sharing, durante i prossimi giorni per gli spostamenti consentiti dalle norme”, è stato realizzato dall’Istituto superiore di sanità.

Le principali indicazioni e raccomandazioni contenute nel poster, sottolineando che si tratta di consigli forniti a livello nazionale e che, dunque, devono sempre essere letti tenendo presente la possibilità che provvedimenti normativi locali impongano norme più restrittive:

«Dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo lavarsi sempre le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca»;

«L’utilizzo delle mascherine non è necessario se si viaggia da soli, ma lo diventa se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori»;

«All’interno dell’auto mantenere distanza di sicurezza, (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore) e, se possibile, tenere aperto il finestrino».

Auto in car sharing

«Se si ha a disposizione un panno a microfibra e un preparato a base di alcol, pulire tutte le superfici che possono essere state toccate da altre persone: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell’aria, cinture di sicurezza, indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie»;

«Si possono utilizzare i guanti, avendo però cura di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca, di sfilarli al rovescio e di smaltirli nell’indifferenziata. L’uso dei guanti non sostituisce mai la corretta igiene delle mani».

Pulizia e sanificazione delle auto