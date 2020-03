Nell’ambito della campagna #iorestoacasa, Google ha montato le sue fotocamere su uno zaino e fatto partire a piedi una persona, in modo da poter arrivare là dove le automobili non possono entrare, come ad esempio a Machu Picchu.

Machu Picchu è una cittadella Inca risalente al XV secolo, situata nella Cordigliera Orientale del sud del Perù, su una dorsale montuosa a 2.430 metri di altitudine. Si trova nella regione di Cuzco, nella provincia di Urubamba, a circa 80 chilometri a nord-ovest della città di Cuzco. Spesso definita la “Città perduta degli Incas“, è l’icona di questa antica civiltà. Gli Inca costruirono la città intorno al 1450 ma la abbandonarono un secolo dopo al tempo della conquista spagnola. Sebbene conosciuta localmente, non era nota agli spagnoli durante il periodo coloniale e rimase sconosciuta al mondo esterno fino a quando lo storico americano Hiram Bingham lo portò all’attenzione internazionale nel 1911. Machu Picchu è stata costruita nel classico stile Inca, con muri a secco in pietra levigata. Le sue tre strutture primarie sono l’Intihuatana, il Tempio del Sole e la Stanza delle Tre Finestre. La maggior parte degli edifici periferici è stata ricostruita per dare ai turisti un’idea migliore di come apparivano in origine. Nel 1976, il 30% di Machu Picchu è stato restaurato e il restauro continua ancora oggi. Machu Picchu è stato dichiarato Santuario Storico Peruviano nel 1981 e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1983, oltre che essere una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno. È il terzo sito archeologico più grande del mondo dopo Pompei e Ostia Antica!

Vi basta cliccare sui link al tour virtuale e vi troverete dall’altra parte del pianeta, nel ben mezzo delle Ande!

N.B.: è possibile cliccare sul link da smartphone, ma per godere pienamente dell’esperienza noi vi consigliamo di farlo da tablet o ancora meglio da PC.