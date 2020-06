Instagram mira a diventare un luogo in cui si possono facilmente trovare informazioni affidabili, idee e ispirazione dagli account degli utenti. Le Guide permettono di muoversi più facilmente tra consigli, suggerimenti e altri contenuti di creators, personaggi pubblici e organizzazioni.

Al momento le Guide sono limitate ai creators e alle aziende focalizzate sul benessere, ma è probabile che lo strumento venga esteso a tutti gli utenti – aumentando anche le tematiche.

La nuova sezione Guida, presente in un tab al di sotto dei messaggi solo per alcuni account partner per ora, permette di raccogliere contenuti (storie, post con l’aggiunta di contenuti testuali) dedicati al benessere creati da organizzazioni, personaggi pubblici, creatori di contenuti.

Nasce per supportare gli utenti in questa emergenza sanitaria ed economica, per gestire ansia, dolore, rapporti con gli altri.

Le categorie delle Guide

Le categorie di Guide attualmente disponibili sono relative a contenuti sul benessere, in risposta alla diffusione pandemica di COVID-19. Instagram consentirà ai creatori di connettersi con organizzazioni di esperti per condividere risorse durante questo periodo, inclusi suggerimenti su come prendersi cura del proprio benessere, mantenere i rapporti con gli altri e gestire l’ansia o il dolore. Al momento le Guide sono disponibili solo su alcuni profili, come @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong e @eenfance. Nei prossimi giorni, sarà possibile accedere alle guide direttamente dalla sezione Esplora.

Durante la visualizzazione di una guida, si possono vedere i post e i video che il creatore ha realizzato, abbinati a suggerimenti e consigli utili. Per sapere di più su un post specifico, basta toccare l’immagine o il video per essere rimandati al post Instagram originale. È anche possibile condividere una guida nelle stories o tramite messaggio Direct toccando il pulsante di condivisione nell’angolo in alto a destra.