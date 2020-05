“Io non ho mai usato l’espressione ‘stiamo riempiendo di soldi gli italiani’: questo purtroppo è stato il titolo infelice e anche erroneamente virgolettato alla mia intervista su tpi”. E’ il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a sottolinearlo in merito alla frase al centro di molti commenti polemici. “Io -spiega – ho solo descritto con dovizia di particolari il grande lavoro di Inps e dei suoi lavoratori in tutte le prestazioni covid al servizio del paese”.

Su Twitter, la discussione sul titolo coinvolge anche l’autore dell’intervista, Luca Telese. “Il titolo riassume, poi hai 200 righe per ogni dettaglio”, scrive il giornalista rispondendo ad un follower secondo cui il titolo contiene “una frase mai detta dall’intervistato e che distorce totalmente il senso delle sue risposte, oltretutto tra virgolette”. “I titoli non li fa mai chi scrive il pezzo. È una regola giornalistica”, è la replica di Telese ad un altro utente. “Il titolo -afferma il giornalista in un altro tweet- riassume questo concetto: l’Inps sta facendo helicopter money agli italiani. Mi pare inoppugnabile. Quindi il titolo non tradisce il senso del pensiero di Tridico”.