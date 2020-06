L’AQUILA – “Il consigliere Pietrucci, ancora inebriato per la maxi-vincita al lotto sulla ruota Usr-Legnini, scambia lucciole per lanterne confondendo le infrastrutture trasportistiche (strade, Ferrovie, porti ecc.) con le reti idriche , le reti fognanti e i depuratori ignorando, comunque, che la regione sta portando avanti un importante programma di interventi nel settore della depurazione e del potenziamento delle reti idriche”.

Lo scrive in una nota il sottosegretario con delega alle infrastrutture Umberto D’Annuntiis in risposta al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che, nei giorni scorsi, aveva chiesto all’esecutivo regionale di ritirare la delibera 337/2020 sulle infrastrutture strategiche e denunciato la cancellazione V Lotto della SS 260 L’Aquila-Amatrice.

“Se poi si vuole scendere nei particolari si invita il consigliere Petrucci a leggere attentamente la Dgr n. 310/2015, giunta D’Alfonso , nella quale non risulta il V lotto della L’Aquila-Amatrice e quindi nessuno lo ha cancellato in quanto mai preso in considerazione da Mit e Anas – dice D’Annuntiis -. Sarà comunque massima l’attenzione della Giunta Regionale verso le esigenze del territorio aquilano , così come dimostrato in vari provvedimenti già assunti. Se poi il consigliere Petrucci, invece di fare disinformazione e demagogia spicciola , volesse contribuire con i fatti, e non con le chiacchiere, al miglioramento della qualità dei collegamenti, alla sicurezza della viabilità e allo sviluppo del territorio si attivi presso il suo governo affinché , ad esempio , venga posto termine alla scandalosa situazione delle autostrade A14, A24 e A25 che insistono sul nostro territorio”.

“Code, blocchi, interruzioni che provocano disagi e rischi di incidenti per tutti coloro che le utilizzano. Il tutto con il silente Mit impegnato in un braccio di ferro con le concessionarie, sulla pelle dei cittadini. Allora sì che le lucciole rimarranno lucciole e le lanterne, lanterne”, conclude.