L’AQUILA – La vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale è raccomandata a tutti i bambini da da 6 mesi a 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età, per cui sarà messa a disposizione gratuitamente al fine di “facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave”, a causa dlell’emergenza Covid.

Lo prevede la circolare del ministero della Salute ‘Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021’.

Nella prossima stagione influenzale, si legge nel documento, “non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SarCov2. Pertanto, si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza”.

Una raccomandazione simile arriva anche dalla Società italiana di medicina generale, secondo cui il vaccino andrebbe inoltre preventivamente anticipato a settembre-ottobre, rispetto al periodo consueto di novembre-dicembre, in vista di una possibile recrudescenza del covid nel il prossimo autunno, che al momento nessuno può dare per certa ma che non si può neanche escludere.