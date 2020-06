L’AQUILA – Le problematiche della riattivazione dei servizi educativi in fase emergenziale coronavirus sono state affrontate stamani dall’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, nel corso di una riunione con i responsabili delle scuole paritarie del territorio comunale dell’Aquila.

“Dopo il confronto con le scuole pubbliche – ha commentato Bignotti – stamani è stato istituito un ulteriore tavolo permanente, quello con gli istituti paritari. La criticità maggiore, naturalmente, di cui si è parlato oggi, rimane quella della riapertura dei servizi educativi e scolastici per il prossimo autunno. Anche in questo caso si è palesata la necessità di avere al più presto una normativa nazionale chiara e definitiva, grazie alla quale poter predisporre tutte le procedure necessarie per garantire i servizi”.

Bignotti ha comunque rilevato che “ciascun istituto sta già organizzandosi con le proprie risorse per cercare di adeguarsi alle prime linee guida rilasciate nei giorni scorsi. È stata ribadita la necessità – ha aggiunto l’assessore – di coinvolgere anche altri settori comunali che possano a vario titolo essere interessati ed è stata condivisa l’opportunità di restare continuamente in aggiornamento. Il fine ultimo di questi incontri è, per tutti i soggetti coinvolti, quello di dare un servizio alle famiglie che possa essere il più possibile adeguato alla situazione emergenziale e che restituisca agli alunni quella socialità che gli è propria”.

“Pertanto questo tavolo – ha concluso l’assessore Bignotti – si aggiunge, come detto, agli altri già iniziati con gli asili nido e con le scuole pubbliche: le famiglie aquilane devono sapere che per l’amministrazione comunale l’attenzione su queste tematiche è massima e che insieme agli istituti educativi e scolastici, ciascuno per le proprie competenze, sta lavorando con serietà e dedizione”.