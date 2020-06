L’AQUILA – “Su L’Aquila lo Stato ha molto investito. Il Governo italiano ha ricostruito una città. Una città appetibile per i nuovi insediamenti ma che manca di infrastrutture all’altezza della situazione e questo non è più accettabile. Siamo una città che può essere meglio collegata, che deve essere meglio collegata e questo è il momento giusto”.

Lo ha affermato la presidente dell’associazione “Città di persone” Roberta Gargano, nel corso dell’incontro promosso nel pomeriggio di oggi, per l’insediamento del tavolo di confronto “L’Aquila, collegamenti ferroviari veloci”, volto appunto a chiamare a raccolta le energie del comprensorio aquilano allo scopo di sostenere l’inserimento dei collegamenti del capoluogo abruzzese nella discussione sul potenziamento delle nuove infrastrutture ferroviarie.

Oltre alle varie associazioni locali, come Jemo ‘nnazi, Mamme per L’Aquila, Conflavoro, Cna e Confesercenti, l’iniziativa ha visto la partecipazione delle rappresentanze bipartisan di Regione e Provincia. Tra queste, il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, che sul tema ha colto l’occasione di annunciare l’approvazione di un’apposita delibera di Giunta a partire dai prossimi giorni.

“Come Regione Abruzzo – ha detto -, iniziamo a porre i primi atti seri e concreti rispetto a quella che può essere una delle scelte strategiche per collegare la nostra città con Roma. Sul Piano delle infrastrutture strategiche della Regione Abruzzo abbiamo inserito due interventi che hanno proprio questa finalità. Abbiamo calato all’interno del Piano, un progetto di velocizzazione della linea Sulmona-L’Aquila-Terni di 900 milioni di euro e di un collegamento tra L’Aquila e Roma, tramite Avezzano. Approveremo la delibera nei prossimi giorni e per la prima volta sarà all’interno di atti ufficiali”.

Riunire sodalizi culturali, sindacati e rappresentanti politici e istituzionali in un unico tavolo per cogliere l’opportunità data dal decreto Rilancio di inserire L’Aquila nel corridorio ferroviario che unisce Ortona a Civitavecchia, insistendo sul fatto che la città non può e non deve rimanere isolata rispetto al discorso relativo alla velocizzazione su rotaia. Questo l’obiettivo dell’incontro che, come ha precisato Roberta Gargano “punta semplicemente a mettere sul tavolo un progetto che propone uno studio minimo di fattibilità”.

Il progetto in questione sarebbe quello a firma dell’ingegner Fabio Fiori che punta da un lato a modernizzare i tracciati ferroviari già esistenti, cioè quelli che collegano Pescara all’Aquila e L’Aquila a Scoppito e dall’altro a realizzare ex novo una tratta che, da Scoppito arrivi a Fara Sabina e a Passo Corese dove è già in fase di esecuzione il più grande scalo merci del Centro Italia, che si andrebbe a sua volta a collegare con la stazione di Civitavecchia.

Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle aree interne Guido Quintino Liris, il coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo, il capogruppo comunale del Pd Stefano Palumbo, l’ex sindaco del capoluogo Massimo Cialente, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Leonardo Scimia e il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Stiamo parlando di un progetto straordinario – ha affermato -. Qualsiasi ipotesi di collegamento tra Pescara, L’Aquila e Roma, passa per la costruzione della bretella di Pratola che fu un’intuizione di D’Alfonso e di Ferrovie dello Stato, che è sostanzialmente la riattivazione di una vecchia linea della 2 guerra mondiale. 600 metri di binario ferroviario che consentono di ridurre i tempi di collegamento da Pescara a Roma a un’ora e dieci. L’impegno che si è preso oggi la Giunta è quello di portare da subito sul tavolo delle Ferrovie dello Stato la realizzazione di quest’opera già prevista dal Masterplan e finanziata da 12 milioni di euro, che sarebbe l’inizio di un progetto starordinario”.