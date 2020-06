L’AQUILA – Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Mario Di Salvatore . Amico e compagno di strada per molti anni, almeno una ventina, militando nella Democrazia Cristiana aquilana, egli ne rappresentò una punta avanzata per apertura di pensiero, sensibilità sociale e visione progettuale, così presente nel mondo cattolico democratico.

Negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, insieme a Luciano Fabiani, Mario ed altri della sua generazione e della mia, fummo impegnati in politica e nell’amministrazione pubblica, con grande dedizione e passione. Mario associava alla cifra d’una forte indole, rigorosa e concreta, la sua notevole competenza in campo economico e le doti di ottimo amministratore, che poi mise in luce presiedendo la più importante azienda municipalizzata. Era un punto di riferimento in Regione, tra i più competenti e affidabili dirigenti dell’ente, allora ai primi anni di vita dopo la costituzione delle Regioni nel 1970.