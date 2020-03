L’AQUILA – “La ricostruzione del tessuto sociale del nostro territorio non può prescindere dallo sport, dalle attività aggregative e lo stare in comunità. In questo complesso mosaico il via libera dato dall’Amministrazione ai lavori per la realizzazione di una tribuna a servizio del campo sportivo di Pianola è solo l’ultimo tassello in ordine temporale”.

Lo afferma in una nota Michele Malafoglia, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Oltre l’impegno economico questo intervento segna un ulteriore segnale dell’impegno profuso sull’impiantistica sportiva dell’Aquila e delle sue frazioni da parte del sindaco, Pierluigi Biondi, della sua maggioranza e in particolare del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: Ersilia Lancia, Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle e Leonardo Scimia“.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti – continua Malafoglia – meno di un mese fa è stato presentato il progetto per un completo restyling dell’area di Piazza D’Armi per 2,3 milioni di euro, oltre 1,2 saranno impegnati per la ristrutturazione e messa in sicurezza del palasport di viale Ovidio, è stato dato il via libera alle opere per riqualificare e rendere più accessibile il circolo tennis, 1,4 milioni sono già stati spesi per la messa a norma, definitiva, dello stadio Gran Sasso”.

“A questi si aggiungono interventi sugli impianti sportivi delle frazioni di San Gregorio, Monticchio, Paganica, Preturo oltre la già citata Pianola. Un’azione a 360° gradi che testimonia come questa terra abbia tutte le carte in regola per candidarsi a diventare città europea dello sport per il 2022”, conclude il coordinatore di Fdi.