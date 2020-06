SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Riuscire a trovare del positivo anche nelle situazioni più sfavorevoli è difficile, ma non impossibile. Lo sa bene un gruppo di giovani volontari di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) che ha deciso di fare tesoro dell’esperienza accumulata in piena emergenza Covid, per mettersi a disposizione della comunità, attraverso la creazione dell’associazione giovanile “Vestini – i ragazzi di San Demetrio”, tante idee e progetti per il sociale da concretizzare a partire dai prossimi mesi.

“Sin dal principio – spiega a L’Aquila Blog il presidente Andrea Traficante -, l’idea è stata proprio quella di riunire le nostre forze e rimboccarci le maniche per contribuire ad alleviare le difficoltà sociali legate alla pandemia. Già nei primi giorni di lockdonwn, abbiamo così pensato di organizzarci per allestire un servizio per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per le persone in difficoltà”.

Ma la prima battuta d’arresto è però arrivata solo qualche giorno dopo, con le prime beghe organizzative, legate principalemente alla quarantena e alla situazione epidemiologica.

“A quel punto ci siamo accorti che sul territorio non era presente alcune ente che ci rappresentasse e a cui poter fare riferimento – aggiunge – e da lì è nata quindi l’idea di costitutire una vera e prorpia associazione, che raggruppasse tutti i ragazzi del posto, interessati ad occuparsi del sociale per il territorio. Dapprima si è riunito il direttivo dei soci fondatori che, oltre che da me, è composto dal vicepresidente Danilo De Crescentis, Luigi Pasquali, Manuel Giammatteo e Alessandra Concordia e, in un secondo momento, si sono uniti anche gli altri 60 ragazzi che, come noi, avevano dimostrato di volersi mettere in gioco per il bene di tutti”.

Proporre iniziative culturali, sportive e attività di valorizzazione del territorio. Questi e molti altri, gli obiettivi del gruppo di giovani che, dice il giovane presidente, ha ora “tutte le intenzoni di mettersi a disposizione a 360 gradi del territorio”.

“L’intento principale è quello di contribuire a risanare il tessuto sociale – dice ancora – e di riunire sotto un unico ente tutti i ragazzi chesentono il bisogno di riacquistare l’idea di aggregazione che è andata perdendosi nel tempo. Nel nostro paese il tessuto sociale si sta disgregando e solo noi giovani possiamo provare ad invertire la rotta. Per il futuro stiamo buttando giù tantissime idee, anche se il periodo storico che stiamo vivendo non ci aiuta assolutamente. Cercheremo però in tutti i modi di raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati, con tutta la voglia di metterci in gioco e la determinazione che ci ha portato a voler creare questa nuova realtà”.