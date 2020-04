Riferendosi al suo recente appello per un cessate il fuoco nei conflitti in tutto il mondo, Guterres ha sottolineato che la violenza non è sempre stata circoscritta ai soli campi di battaglia.

“Per molte donne e ragazze, la minaccia incombe su dove dovrebbero essere più sicuri – nelle loro case”, ha detto.

Le Nazioni Unite hanno affermato che, da quando è scoppiata l’epidemia, le chiamate ai servizi di aiuto per abuso domestico sono raddoppiate in paesi come il Libano e la Malesia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In Cina quel numero è triplicato. In Australia, negli ultimi cinque anni Google ha anche registrato il più alto aumento nelle ricerche di violenza domestica.

Guterres ha affermato che gli abusi sono stati esacerbati dallo stress economico e sociale causato dal l’emergenza coronavirus. Anche l’aiuto alle vittime è stato compromesso dal momento che i fornitori di assistenza sanitaria, la polizia e i gruppi di supporto locale sono sottoposti pressioni sull’utilizzo delle risorse.

“Insieme”, ha dichiarato Guterres, “possiamo e dobbiamo prevenire la violenza ovunque, dalle zone di guerra alle case delle persone, mentre lavoriamo per sconfiggere il covid-19”.