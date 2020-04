Il rito della Madonna che scappa in piazza, si svolge tutti gli anni a Sulmona, la mattina di Pasqua, in Piazza Garibaldi. Quest’anno, a causa delle misure anti contagio dovute all’emergenza coronavirus, a Sulmona l’antico rito rimane circoscritto in chiesa della “Santissima Trinità”.

Noi vi riproponiamo il rito, raccontato da Andrea Mandruzzato con le immagini di repertorio della corsa tratte dalla diretta televisiva di Onda TV.