L’AQUILA – Mercoledì scorso il questore dell’Aquila Gennaro Capoluongo ha rivolto un toccante e sentito saluto di commiato al sovrintendente capo Carlo Pulzone che, dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, ha lasciato l’amministrazione per raggiunti limiti di età.

Il questore, ha espresso un particolare ringraziamento per il lungo servizio svolto dal dipendente al servizio della collettività dichiarando: “Ha lasciato le funzioni ma non certamente l’animo, perché si resta poliziotti per tutta la vita!”.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per ricordare la tragica e recente scomparsa dell’agente scelto Pasquale Apicella, anch’egli impegnato nel delicato servizio di controllo del territorio, “strenuo difensore delle libertà dei cittadini”.

Un lungo e commosso applauso ha connotato tale finale prolusione.

Nella giornata di ieri 30 aprile è stato rivolto un caloroso saluto anche al commissario Piergiuseppe De Rosa, vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, che, dopo altrettanti anni di servizio, ha lasciato la famiglia della Polizia di Stato per raggiunti limiti di età.

I ringraziamenti del questore Capoluongo rivolti al commissario, di cui ha apprezzato il lavoro svolto e lo spirito di abnegazione che lo ha contraddistinto nel suo percorso professionale, sono stati accompagnati dal virtuale abbraccio di tutti i colleghi della questura.