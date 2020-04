PESCARA – Nella tarda serata di sabato 11, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato il decreto per far partire il progetto Ospedale Covid a Pescara. La notte stessa è partita la procedura per l’individuazione dell’operatore economico che lo realizzerà. Il termine ultimo assegnato per la presentazione delle offerte è mercoledì alle ore 17:30. Subito dopo, alle ore 18, inizierà l’apertura delle buste che andrà ad oltranza, fino alla consegna del cantiere che avverrà giovedì mattina.

“Ci troviamo in un momento difficile – ha commentato il governatore abruzzese Marsilio – ma è nelle difficoltà che si rinsaldano i rapporti e che si uniscono le esperienze per diventare migliori e crescere insieme. Sono orgoglioso di questa squadra che sta lavorando con tanta velocità e competenza. La realizzazione dell’ospedale a Pescara rappresenta un passaggio importante per garantire le cure necessarie ai cittadini abruzzesi e superare insieme questo momento difficile”.