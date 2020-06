L’AQUILA – “Nessuno più ricorda quando ci sia stata l’ultima riunione del Consiglio comunale in presenza e, nonostante i nostri ripetuti richiami a superare l’impasse in questa fase di post-lockdown, l’Amministrazione comunale continua a “latitare” e a non prevedere neanche lontanamente un ritorno alla “normalità” del confronto”.

È quanto affermano in una nota congiunta i Consiglieri de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio e Americo Di Benedetto.

“Dopo questi mesi di sedute on line ‘anestetizzate’, in cui troppo spesso ci si è persi in vacue e infruttuose discussioni dinanzi ad un pc, – spiegano i quattro Vonsiglieri – è arrivato il momento di tornare a confrontarci dal vivo e permettere a tutti, cittadini compresi, di partecipare alle sedute in aula, pur con tutte le cautele del caso”.

“E’ un dato di fatto come l’operatività del consiglio comunale in streaming, e quindi dei consiglieri comunali, sia fortemente limitata”- l’affondo dei Consiglieri de Il Passo Possibile.

“Basti pensare, per esempio, all’impossibilità di un’efficace conduzione dei lavori dovuta sia ai problemi tecnici dei collegamenti per la scarsa qualità delle connessioni sia, come accaduto in diverse sedute, per l’enorme difficoltà a mantenere l’ordine degli interventi o verificare il numero legale; e ancora, alle criticità nascenti per la trasmissione e sottoscrizione di documenti e all’adozione di quegli atti che presentano il requisito dell’urgenza e improrogabilità per i quali la presenza in aula dei consiglieri rimane imprescindibile”.

“Se il buon andamento epidemiologico in Abruzzo, in particolare a l’Aquila, dove non si registrano contagi ormai da diverse settimane, ha consentito una progressiva riapertura di tutte le attività economiche e sociali e il libero spostamento delle persone tra territori, solo l’attività istituzionale cittadina rimane inspiegabilmente refrattaria ad un ritorno alle modalità pre-emergenziali: chiediamo, pertanto, al presidente del Consiglio comunale Tinari che anche i lavori dell’assise comunale e delle commissioni tornino a svolgersi con la presenza fisica in aula, discutendo e confrontandoci in sicurezza con i previsti accorgimenti, come avviene già in diverse realtà nazionali”.

“Se il nostro appello dovesse continuare a rimanere inascoltato, il gruppo de “Il Passo Possibile” non esclude di disertare, a partire dalle prime sedute successive a quelle ad oggi convocate, sia il Consiglio comunale che le Commissioni consiliari.