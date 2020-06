L’AQUILA – Non sono mai ripresi, nonostante gli annunci, i lavori per il completamento del palazzetto dello sport finanziato in parte dal governo del Giappone in località Centi Colella, che si prefigura, così, come l’ennesima incompiuta dell’Aquila.

Per la mega struttura da 1.000 posti per attività sportive ma anche grandi eventi, come concerti, fiere o congressi, servivano circa 12 milioni di euro, e se circa un terzo ce l’ha messo il governo nipponico per solidale generosità nel post-terremoto del 2009, e 6 lo Stato con una delibera Cipe, la restante parte li avrebbe dovuti trovare il Comune, nel proprio bilancio o attraverso formule di collaborazione coi privati.

Il cantiere, che si è fermato nel 2017 con la struttura grezza, salvo alcune riprese a singhiozzo, da allora di fatto di progressi ne ha fatti ben pochi.

Si era parlato di inaugurazione all’inizio del 2020, poi si è indicata la data del 2022. Di questo passo forse il destino del PalaJapan è lo stesso di tante altre strutture rimaste incomplete e mai entrate in funzione, in città e soprattutto nel circondario.

In Comune non si è mai nascosta una certa freddezza nei confronti della struttura e non si è mai mostrata troppa fretta a concludere i lavori per un motivo molto semplice: la gestione dell’impianto costerebbe una cifra che alcuni hanno indicato in 220mila euro l’anno. Proibitiva per l’ente pubblico e assai ardua per un privato.

Negli anni si era anche fatta largo l’ipotesi che una cordata di imprenditori potesse prendere in gestione il PalaJapan e trasformarlo da palazzetto dello sport a struttura polivalente, ma le proposte – pure arrivate a Palazzo Fibbioni – sarebbero almeno per ora rimaste nel cassetto.

Nel maggio dello scorso anno c’è stata anche la visita di una delegazione dell’Ambasciata nipponica, e da quanto è trapelato da ambienti comunali, dai rappresentanti del Giappone sarebbe emersa una certa insofferenza nel vedere, dopo tanti anni, ancora al palo la realizzazione dell’opera.

Nessuna traccia, intanto, dell’appalto per il secondo lotto riguardante tutta l’impiantistica interna, gli arredi e la sistemazione dell’area esterna, annunciato nel novembre scorso: prima del lockdown c’è stato un primo incontro in Comune tra l’assessore allo Sport Vittorio Fabrizi, il rup Berardino Tarquini e i progettisti per alcuni adeguamenti al progetto che si dovranno realizzare a causa di alcuni cambi di normative. (m.sig.)