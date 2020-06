Roma – “L’assegno universale si rivolge a tutti, anche alle partite Iva e agli incapienti, è universale proprio per questo”. Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel Family act , ha detto la Bonetti, vi sono “i primi principi di tutta una riforma fiscale. Un governo che fissa principi che riconoscono finlamente le persone inserite anche in un contesto familiare e riconoscono le famiglie come soggetti contributivi è elemento non solo di intenzionalità, ma di fattiva progettualità che stiamo mettendo in campo”.