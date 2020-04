Invitato dal Maxxi di Roma a condividere le proprie riflessioni sul futuro in questi tempi difficili, Renzo Piano, l’architetto senatore a vita, fa un discorso pieno di speranza. Un messaggio diretto ai giovani, e in particolare ai giovani architetti.

“È triste, oggi, non potersi incontrare”, dice Piano nel suo videomessaggio, “specie nei musei, come il MAXXI, che sono luoghi per stare insieme, condividere valori quali l’arte, la conoscenza, l’amicizia. Ma ci vuole coraggio. Dopo questa emergenza, è chiaro che succederà qualcosa, e non potrà che essere in meglio, perché ora più che mai siamo consapevoli che la terra è fragile. C’ è molto da fare per costruire un mondo migliore. E gli architetti, i costruttori di domani, hanno un ruolo importante, devono realizzare edifici che vivano con l’ambiente. Siete voi che dovete salvare il mondo…”.