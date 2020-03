L’AQUILA – Il decreto li vuole chiusi, ma alla messa in piega, al taglio, al colore, alle unghie laccate è difficile rinunciare anche in piena pandemia. E così riemerge quel mondo sommerso di centri estetici e parrucchieri, che offrono alla loro clientela il servizio in casa, senza considerare i rischi legati al contagio. Anche a L’Aquila la “musica” è quella, lo abbiamo chiesto ad Alberico D’Alessandro, titolare di un noto salone di bellezza del capoluogo.