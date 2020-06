L’AQUILA – La Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” esprime viva soddisfazione per l’avvenuta nomina del presidente maestro Giorgio Battistelli come nuovo direttore artistico della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento con il compito di realizzare la programmazione sinfonica a partire da settembre 2021.

L’Orchestra Haydn fondata nel 1960 è un pilastro del panorama musicale trentino e altoatesino, si esibisce abitualmente presso l’Auditorium di Bolzano e l’Auditorium Santa Chiara di Trento, inoltre è spesso ospite presso importanti teatri e festival in Italia e all’estero.

Moltissimi i direttori ospiti avvicendatisi sul suo podio, fra gli altri Abbado, Chailly, Muti e tanti altri. Al momento la bacchetta di direttore stabile è in mano al maestro Arvo Volmer, ultimo di una linea di illustri direttori partita dal fondatore Antonio Pedrotti.

Moltissime le registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai, ampio il catalogo di cd e dvd nei quali si è distinta per qualità e raffinatezza nell’esecuzione del repertorio.

Giorgio Battistelli succede a Daniele Spini responsabile artistico dal marzo 2013. Il nuovo incarico, insieme alla recente nomina al Festival pucciniano di Torre Del Lago, conferma Giorgio Battistelli un punto di riferimento in Italia non solo come compositore ma anche come promotore e organizzatore musicale.

La Società Aquilana dei Concerti rinnova così l’orgoglio di avere Giorgio Battistelli alla propria guida, contribuendo alla apertura della città dell’Aquila al mondo musicale internazionale.