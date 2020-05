L’AQUILA – “Nessuna norma prevede che la sanificazione dei locali deve essere fatta da aziende specializzate, ma l’ordinanza ministeriale 5443 del 22 febbraio indica che la sanificazione deve essere fatta con determinati tipi di sostanze, quindi prodotti a base di ipocloridio di sodio 0,1 per cento e sostanze a base di alcol almeno al 70 per cento, che sono i sanificatori maggiormente usati, ma non c’è scritto che debbano essere per forza apportate da società specializzate nella sanificazione”.

A sfatare uno dei miti che vanno per la maggiore in epoca di pandemia è Massimo Lombardo, dottore in scienze ambientali, consulente per l’ambiente, la sicurezza e le energie rinnovabili, la sicurezza alimentare, che smonta l’utilità della iper pubblicizzata igienizzazione degli ambienti con l’ozono.

“Anche il titolare può fare la sanificazione del proprio locale”, chiarisce Lombardo, “a patto che venga registrata su un registro, per le aziende di somministrazione di alimenti e bevande sulle nuove schede che hanno integrato il registro Haccp, per le altre la sanificazione deve essere registrata su un quaderno e devono essere mantenute le fatture d’acquisto dei sanificatori”.

“Le ordinanze non dicono neanche ogni quanto vanno fatte le sanificazioni, perché è a discrezione del datore di lavoro”, aggiunge.

“L’ozono è una molecola estremamente reattiva, altamente ossidante, distrugge tutto ciò che è sostanza organica”, rileva Lombardo, “viene quindi utilizzato come killer delle sostanze organiche ma non è obbligatorio! L’ordinanza dice che dobbiamo utilizzare prodotti a base di ipocloridio di sodio, ma non si parla di ozono. Utilizzare l’ozono è una tecnica ma non è un obbligo”.

“L’ipocloridio di sodio, che è la classica varechina, è un virucida per natura. La parte esterna del coronavirus è costituita da molecole di grasso, quando anche in cucina utilizziamo sostanze per sciogliere il grasso usiamo l’alcol. Ecco perché il Ministero della Salute ci dice che dobbiamo utilizzare questi due prodotti”, continua l’esperto.

“Si fa un gran parlare anche delle distanze di sicurezza L’ordinanza 59 della Regione Abruzzo impone che l’avventore deve avere un metro di distanza dagli altri, quindi se circoscriviamo quest’area abbiamo una superficie di 4 metri quadrati e non di un metro quadrato come dicono molti, perché diventerebbero 50 centimetri di distanza dagli altri e non un metro”.

Lombardo, che parla di “caos normativo” con “troppe ordinanze alle quali noi tecnici facciamo difficoltà a stare dietro, figuriamoci ci ha un’attività”, considera poi che c’è “una distorsione della realtà perché alle ordinanze seguono spesso notizie fuorvianti, anche nella gestione della documentazione per cui c’è chi dice che per 14 giorni vanno conservate le prenotazioni, invece quello che va conservato sono le autocertificazioni dei clienti con il controllo delle temperature”.