L’AQUILA – Il geologo, Antonio Moretti, docente di Geologia Regionale e Sismologia all’ Università dell’Aquila, esperto di terremoti e sismologia, questa volta ha voluto condividere su facebook la sua avventura con la sanità, per fortuna finita bene.

Il CULO ed il COVID

Carissimi geocuriosi, terremoti e vulcani tacciono ed è tanto che non scrivo un post. Vorrei mettervi al corrente di una mia sgradevole ma istruttiva esperienza e di qualche riflessione a metà della settima decade di vita.

Ho dato titolo a questo post “IL CULO ED IL COVID”, tanto per restare sugli argomenti di moda.

Premetto che, se dovessi valutare le probabilità che avevo la scorsa settimana di essere oggi qui a scrivere queste righe, le valuterei equivalenti a quelle di un’eruzione VEI 7. E se non avete studiato, mal per voi!

Premetto anche che in tutto questo ho avuto sempre accanto la mia compagna, biologa, la quale conoscendo la mia testa dura ha visto la tempesta avvicinarsi senza potere fare niente per arrestare l’uragano. Non ne parlerò oltre ma sappiate che ha vissuto questa cosa con maggior orrore di me.

Sperando di non imbarazzare nessuno, nelle ultime settimane ho cominciato a sentire un fastidio strano in una certa parte delicata dove non batte il sole. Alla prima occasione, ma senza fretta, in cui ho visto casualmente il mio medico ed amico fuori dallo studio, gli ho detto: “Nicola, devo avere un poco di emorroidi, che devo fare?”

E qui ho fatto l’errore che per poco non mi è costato la vita: mi sono autodiagnosticato ed autocertificato la malattia, senza conoscere né richiedere l’anamnesi, e tra l’altro senza alcuna base di esperienza perché quello spiacevole inconveniente non mi aveva mai colpito in vita mia. Naturalmente NON avevo le emorroidi.

Nicola, preso tra visite al paese e le mille regole del COVID , mi ha prescritto una cremina e via. Non mi ha nemmeno detto di smettere di bere alcool perché sa che non lo avrei fatto.

Nella settimana successiva il fastidio è diventato tormento, ma nel frattempo era arrivato il venerdì che è il giorno di riposo di Nicola. Oramai preoccupato e dolorante mi sono fatto accompagnare al Pronto Soccorso dell’Aquila (immaginerete il motivo per cui non potevo guidare) dove mi hanno assegnato un codice verde dicendo: “queste non sono cose gravi, devi aspettare parecchio”. Questa semplice cosa mi aveva richiesto almeno un’ora durante la quale la mia compagna aspettava fuori, sotto il sole, assieme a decine di altre persone, anziani ecc.; probabilmente molti di loro saranno rimasti ad attendere fino a sera. Ho il sospetto che, se mi fossi levato la mascherina e mi avessero riconosciuto, sarei entrato prima. Per fortuna non l’ho fatto.

Disperato, incapace di aspettare tanto in piedi quanto seduto, chiamo di nuovo Nicola al telefono, il quale mi indirizza verso il presidio dei Medici di Famiglia dove un medico altrettanto bravo, ma meno convinto della mia autodiagnosi, mi fa finalmente sdraiare sul lettino e calare i pantaloni. “Queste non sono emorroidi” – sentenzia – “c’è una ragade e forse si sta formando un’ascesso”. Cambio cremina, suppostoni antibiotici (così prendo finalmente confidenza con la parte interna del mio corpo…) e la raccomandazione di tornare eventualmente al pronto soccorso.

Sabato la questione s’ingrossa e chiamo la guardia medica per farmi consigliare un antidolorifico. Un bravo dottore giovane mi avvisa che, essendo gli antidolorifici classici anche antiinfiammatori sono vasodilatatori, quindi sconsigliati per le emorroidi (ricorderete autodiagnosticate..). Tachipirina 1000 e la solita raccomandazione di tornare al Pronto soccorso se fosse peggiorata.

Nel pomeriggio scopro di avere la febbre, immagino di avere un’infezione batterica e mi autoprescrivo un’antibiotico. Per fortuna in un cassetto trovo una scatola di Augmentin sopravvissuta ad altre traversie. Altro errore, gli antibiotici generici vanno bene per i denti ma in certi posti non arrivano….

Domenica resto a letto, tremando di febbre e confidando nell’effetto dell’inutile antibiotico, mentre Amelia che già sapeva tutto in anticipo ma nulla poteva mi nutre a tisane.

Lunedi finalmente torna Nicola. Trova il tempo di passarmi a visitare ad Arischia. “certo è gonfio” azzarda, mentre prende il telefonino. “Pronto Mauro? Avrei bisogno che mi guardassi un paziente con urgenza. Paziente ed amico. Si il geologo, quello che ogni tanto vedi in televisione…”.

Parto verso la clinica con Amelia e Fabio, mio figlio”piccolo”, alla guida. Loro aspettano fuori mentre io entro immediatamente. Mi aspetta un medico circa della mia età, stessa altezza e dall’aspetto professionale e simpatico. Fraternizziamo subito. Proprio la persona ideale da cui farti infilale un dito in…. beh, avrete capito dal titolo. Guarda l’oggetto, oramai gonfio come un melone ed appare subito preoccupato.

Non fa giri di parole. “questo è un brutto ascesso e sta per scoppiare, una palla piena di pus e batteri patogeni. Se si rompe e l’infezione passa nel sangue è setticemia”. So cosa vuole dire: 24 ore e sei andato. Prima, considerando le condizioni del mio cuore. “Dovrebbe essere operato con urgenza in ospedale, ma se ti mando in ospedale passi 48 ore solo in triage per il COVID.”

Comincio a preoccuparmi davvero. “quindi?” “posso operarti qui. Ma ti farò MALE”. Che fare? Io ho una normale soglia del dolore, non sono un pauroso anche se non sarei stato un buon martire nell’arena dei Cristiani… ma tra il male e la pelle….

Non entro nei dettagli: MALE è un concetto relativo e la parola inadeguata… i dieci minuti più lunghi della mia vita.

Per fortuna ora sono qui, seduto sopra due cuscini, ho finalmente pagato l’IMU e sto scrivendo a voi, ma sono andato vicino-vicino a non esserci, molto più dell’infarto e per quello che in toscana si chiamerebbe “un frignolo al culo”.

Vorrei però fare un paio di riflessioni. Mauro, il medico bravo che mi ha “operato al volo” salvandomi probabilmente la vita, ha affrontato coscientemente un certo rischio, sapendo che sono infartuato. Se fossi rimasto secco dal dolore sul suo lettino avrebbe probabilmente avuto guai, forse un processo, forse peggio, e tutto per una persona mai vista prima. Inutile dire la mia profonda gratitudine e stima, anche se tra poco dovrà “medicarmi” e mi sta tornando il sudore freddo perché ORA ho paure del dolore…

Se fossi rimasto per caso bloccato dalla clausura all’estero, oppure semplicemente in un albergo fuori regione, magari a due passi da casa e mi fossi trovato in queste condizioni, forse non avrei trovato un medico come Mauro ed oggi sarei solo un numero in più tra i “morti COVID” delle statistiche.

Forse i “PROFESSORI” dovrebbero pensarci un poco di più prima di chiudere gli ospedali per evitare responsabilità.

Con un ultimo ringraziamento a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi ultimi giorni, vi lascio con un affettuoso ed ottimistico saluto.

Speriamo in un bel vulcano (lontano lontano, in una landa desolata…), per avere modo di parlare di qualcosa di divertente!!!!