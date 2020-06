L’AQUILA – Tra movida, parcheggi selvaggi e maleducazione, continua il braccio di ferro tra cittadini e commercianti del centro storico. Attività e locali, si sono “allargati” con gli spazi concessi dal Comune e così sono sorti i primi problemi. Un cittadino, Stefano Bubbolo, si affida a facebook per dire la sua:

Questa mattina rispondo ai commercianti che si sono lamentati per le macchine che transitano nel centro Io personalmente ho esposto un permesso d’invalidità per circolare; seconda cosa vi siete fatta l’isola pedonale già da un mese senza che ad oggi ancora non esce l’ordinanza. Terza cosa state mettendo i tavoli come pare a voi, senza limiti; senza regole chiudete i vicoli e le strade come se ne foste i proprietari. Se dovesse passare un’ambulanza non può farlo. Quarta cosa, le vostre lamentele non risolvono i vostri problemi personali. Quindi, non scaricateli sui cittadini, visto che siete voi i primi a fare come vi pare.