SAN DEMETRIO – “Proprio nel momento in cui le Grotte di Stiffe, in mano al Comune di San Demetrio, stavano registrando ottimi numeri, gennaio e febbraio abbiamo fatto incassi mai visti, il covid19 ci ha tagliato le gambe- racconta il sindaco Silvano Cappelli. Per una realtà come la nostra, con guadagni stimati intorno ai 120mila euro l’anno, è un grosso danno economico. Pensare alla riapertura con limitazioni e protezioni è impossibile”.

Tutto difficile da garantire fa capire tra le righe Cappelli..