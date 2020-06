“Siamo di nuovo fermi con gli etilometri, oltre ai problemi di sanificazione ora è scattato ancora il fermo revisioni“.

A lanciare l’allarme Giordano Biserni, presidente ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) che chiede al ministro dei Trasporti Paola De Micheli di sbloccare la situazione, “perché – spiega il presidente – la coda degli etilometri fuori dal Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) cresce di giorno in giorno”.

“Lo scorso 12 maggio è stato pubblicato un avviso sul sito del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del MIT che testualmente recita “si invita a non inviare gli etilometri per le revisioni periodiche in quanto attualmente il laboratorio etilometri rimane chiuso per questa attività, giusta la tipologia di lavoro legata alla stessa in relazione all’emergenza sanitaria attualmente ancora in corso nel nostro Paese. Su questo sito sarà pubblicata la comunicazione della ripresa dell’attività di revisione periodica”. In pratica il servizio di “accettazione” è bloccato e pertanto gli organi di polizia stradale che hanno la necessità per legge di inviare l’etilometro periodicamente dopo 12 mesi dall’ultimo tagliando, non devono inviarlo. Un nuovo stop, dopo quello avvenuto tra il 2016 e il 2019 e che aveva fatto scaturire la consegna all’allora Ministro dei Trasporti di un “tapiro d’oro” da parte di Valerio Staffelli per “Striscia la notizia” per le migliaia di strumenti fermi al CSRPAD a causa di rotture di banchi-prova e necessità di garantire nuove linee e maggior personale”.

Da oltre un anno, ricorda l’Asaps, era stato inaugurato il nuovo laboratorio etilometri “che aveva permesso di ripristinare la regolarità delle procedure, reimmettendo su strada gli strumenti che ‘disinnescano’ le bombe ad orologeria costituite dagli ubriachi al volante. Ora resta da capire quali saranno le procedure da adottare per ripristinare le tarature iniziali (verifica primitiva) ed annuali (verifica periodica) al tempo dell’emergenza Covid-19. Vogliamo sperare che vengano individuati da subito appositi protocolli sanitari per gli addetti, d’intesa con i medici competenti e del lavoro”.