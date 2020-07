L’AQUILA – Si chiama Luca Mastrantonio e ieri sera è stato il protagonista della seconda serata organizzata nei locali del ristorante La Cerella, per l’iniziativa “Il Cortile dell’Arte”,

Un evento nato da un’idea di Helga Corpora come “inno all’estate 2020″, che proseguirà anche per i primi due lunedì di luglio, chiamando di volta in volta a raccolta pittori, fotografi, fumettisti, danzatori, teatranti, scrittori e cultori dell’arte in generale, proprio allo scopo di “valorizzare la l’espressione artistica nelle varie forme e nei diversi linguaggi”.

Dalle fate, agli elfi, passando anche per personaggi legati alla letteratura horror e, in generale, al fantasy. Questi i soggetti maggiormente rappresentati dall’artista. Tutte illustrazioni sapientemente collocate nella zona esterna al ristorante con l’obiettivo di rallegrare il momento della cena e di coniugando l’arte ai sapori delle prelibatezze servite dallo chef e titolare Riccardo Muzi e dei dolci d’autore di Beatrice Muzi.

A coronamento dell’evento, la conversazione multimediale con Angelo De Nicola su “La Basilica di Collemaggio nella storia dell’Aquila”, nel corso della quale il giornalista e scrittore aquilano ha voluto anche rendere omaggio al medico Claudio Gaudieri, recentemente scomparso a causa di una brutta malattia.

“Quella di ieri sera, per me, è stato una serata piena di soddisfazione – dice l’artista a L’Aquila Blog -. Si è trattato della prima vera esposizione, in genere pubblico i miei lavori solo sui social, perché nella vita mi occupo principalmente di insegnamento”.

Luca Mastrantonio è infatti docente scienze e matematica alla scuola media “Barbara Micarelli” dell’Aquila. Sin da bambino ha dimostrato però attitudini artistiche ed è stato grazie al fumetto che, racconta, ha potuto “imparare a disegnare”.

“Come tutti i bambini della mia generazione mi piaceva leggere Topolino – afferma – ed è stato allora che ho iniziato ad avvicinarmi al mondo dell’illustrazione. Ho continuato poi a interessarmene da autodidatta, cercando quindi di avviare un percorso di formazione personale, che in età adulta, collateralmente alla laurea in Scienze ambientali e alla professione di docente mi ha portato a lavorare anche in ambito artistico. Ho collaborato principalmente con scrittori per autoproduzioni di libri e romanzi per ragazzi, con alcuni editori americani e per una casa editrice statunitense, per cui mi sono occupato delle illustrazioni di un gioco che, nell’ambito della comunità degli illustratori, hanno avuto un riscontro positivo e sono state abbastanza apprezzate”. (m.s.)