L’AQUILA – “Ogni volta che mettiamo qualcosa di nostro in quello che facciamo, riusciamo ad attrarre l’interesse da parte delle persone ed è forse questo il motivo per cui i quadri che ho esposto ieri sera sono riusciti a riscuotere successo”.

A parlare è Maria Grazia Frutti, tra i protagonisti della prima serata dell’evento “Il Cortile dell’Arte”, andato in scena, nei locali del ristorante La Cerella.

Un evento nato da un’idea di Helga Corpora come “inno all’estate 2020″, che proseguirà per 4 lunedì consecutivi, chiamando di volta in volta a raccolta pittori, fotografi, fumettisti, danzatori, teatranti, scrittori e cultori dell’arte in generale, proprio allo scopo di “valorizzare la l’espressione artistica nelle varie forme e nei diversi linguaggi”.

Dai girasoli ai papaveri, passando anche per i fiori di campo. Questi i soggetti maggiormente rappresentati dall’artista. Insieme ad alcuni angioletti, volti invece a ritrarre visivamente il significato dei sentimenti e delle emozioni a lei più care, quali l’amore o la maternità. Tutti acrilici su legno, sapientemente posizionati nell’area esterna del locale allo scopo di ravvivare il momento della cena, coniugando l’arte ai sapori delle prelibatezze preparate dallo chef e titolare Riccardo Muzi e dei dolci d’autore di Beatrice Muzi e alle performance di tango argentino dei ballerini Andrea Dedò e Carla Esmeralda Bianchi.

“Quella di ieri sera, per me, è stata una bella soddisfazione – aggiunge l’artista -, soprattutto perché si è trattato della prima esperienza. Ho cominciato a dipingere da bambina, ma non avevo mai esposto i miei quadri, visto che nella vita mi occupo di tutt’altro”.

Maria Grazie Frutti è infatti una docente di lettere alla scuola media “Barbara Micarelli” dell’Aquila, con la passione per l’arte in tutte le sue sfaccettature: oltre che del disegno, è infatti un’amante della musica, tanto da essersi anche diplomata in pianoforte al conservatorio. Un’artista a tutto tondo, insomma, che dichiara di sentirsi proprio per questo “appagata e soddisfatta”.

“Ogni disciplina che ho affrontato mi ha insegnato tanto – conclude – e aver potuto studiare i grandi del passato mi ha aiutato ad avere un approccio alla vita positivo sia dal punto di vista personale che professionale”.