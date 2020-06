L’AQUILA – Andrà in scena dal 22 giugno, per 4 lunedì consecutivi “Il Cortile dell’Arte”, la manifestazione organizzata al cortile del ristorante La Cerella e pensata come inno all’estate 2020.

Per l’occasione saranno chiamati a raccolta pittori, fotografi, fumettisti, danzatori, teatranti, scrittori e cultori dell’arte in generale, con lo scopo di “valorizzare la l’espressione artistica nelle varie forme e nei diversi linguaggi”.

La corte del ristorante, resa ancora più bella e accogliente in questo periodo di quarantena, si aprirà per raccogliere le opere e i loro autori in una suggestiva esposizione che accompagnerà gli avventori fino al lunedì successivo.

Il giorno di inaugurazione prevede un primo momento al calar del sole, per incontrare l’autore delle opere che racconterà la sua arte. Seguirà la cena a cura dello chef del ristorante, Riccardo, con menù alla carta e, a seguire, evento collaterale di animazione culturale, che si concluderà con degustazione di dessert di alta pasticceria a cura di Beatrice Muzi.

IL PROGRAMMA

LUNEDI’ 22 GIUGNO

ore 19: incontro con pittrice Maria Frutti

ore 20: Cena

ore 22: Performance di tango Argentino con i ballerini Andrea Dedò e Carla Esmeralda Bianchi

Dolce d’autore in degustazione by Beatrice Muzi

LUNEDI’ 29 GIUGNO

ore 19: incontro con il fumettista Luca Mastrantonio

ore 20: Cena

ore 22: conversazione multimediale con il giornalista e scrittore Angelo De Nicola su “La Basilica di Collemaggio nella storia dell’Aquila”

Dolce d’autore in degustazione by Beatrice Muzi

LUNEDI’ 6 LUGLIO

ore 19: incontro con il pittore della quarantena Enrico Masci

ore 20: Cena

ore 22: Performance di teatro a cura del Teatrostabile

Dolce d’autore in degustazione by Beatrice Muzi

LUNEDI’ 13 LUGLIO

ore 19: incontro con lo scultore di pane dal Mulino Gasbarri (Tempera) Marco Ferella

ore 20: Cena (saranno utilizzate le farine del mulino)

ore 22: “Il violino magico” con Fabrizio De Melis, musicista

Dolce d’autore in degustazione by Beatrice Muzi