L’AQUILA – Strade e piazze affollate, tavolini dei bar pieni, file alle gelaterie. Il primo vero weekend post-lockdown, complice finalmente il caldo, ha fatto segnare il gran ritorno degli aquilani in centro storico.

Sin dalle prime ore del pomeriggio e fino a tarda sera il cuore antico della città è stato letteralmente preso d’assalto, in un diffuso rispetto delle norme imposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non ancora superata. Tutti attenti al distanziamento, dunque, e con la mascherina sul volto.

Qualche locale ancora non ha riaperto, ma chi lo ha fatto sembra registrare buoni affari e ha predisposto banconi all’aperto e tavolini per consentire agli avventori di consumare in massima sicurezza.

Il fine settimana che sta per andare in archivio è anche il primo da quando è entrata in vigore la discussa ordinanza che, tra le altre cose, obbliga a indossare la mascherina anche all’aperto e ribadisce il divieto del botellon, alla quale il popolo della movida, ma non solo, sembra aver risposto con il massimo rispetto delle regole.

Ed è, sicuramente, il primo in cui si è registrata una vera ripartenza, dopo il primo in cui regnava la diffidenza e il secondo caratterizzato da un generale rodaggio.

Piena anche Piazza Duomo, come non si vedeva da tempo, complice forse proprio l’emergenza sanitaria che fa preferire gli ampi spazi aperti: ne hanno tratto beneficio gli esercizi che vi si affacciano. Code alle gelaterie, con una delle due che ieri pomeriggio ha anche presentato il gelato per i cani richiamando l’attenzione di tanti appassionati degli amici a 4 zampe, ma molte presenze anche negli altri locali, persino nelle due librerie che coraggiosamente hanno recentemente riaperto in centro.

Dopo il colpo di coda dell’inverno, insomma, alla prima giornata nuovamente primaverile si è bissato il successo del ponte del 2 giugno, quando già i commercianti avevano parlato di risultati importanti e con Ugo Mastropietro, rappresentante della categoria, avevano annunciato l’avvio di campagne promozionali per rilanciare ancora di più il centro.

E chi ha punti vendita anche nei centri commerciali, fa osservare come la ruota ora sta girando maggiormente a favore del centro: è la prima volta che accade dopo anni e chissà se è l’inizio di un’inversione di tendenza che riporti vita in città, a undici anni dal terremoto del 2009. (m.sig.)