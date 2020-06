L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Tinari ha convocato la prossima riunione dell’assise per lunedì 29 giugno, alle ore 10, su piattaforma digitale.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming dal sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it.

All’attenzione del Consiglio una mozione, a firma del consigliere Roberto Junior Silveri (Gruppo misto), su “Palestra esterna della scuola primaria di Preturo”, un’interrogazione, presentata dal consigliere Paolo Romano (Italia Viva), su “Residui ricostruzione privata” e la proposta deliberativa riguardante la variazione di destinazione d’uso da “zona per attrezzature direzionali” a “zona per attrezzature commerciali”, con il relativo planivolumetrico di coordinamento, per la realizzazione di una struttura commerciale in località Centi Colella, la cui discussione, inserita all’ordine del giorno della precedente seduta, era stata rinviata.