L’AQUILA – Questa mattina, in un clima di serena fraternità, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ha presieduto la Santa Messa Crismale con una novantina di sacerdoti e religiosi dell’Arcidiocesi.

E’ stato questo, dopo più di due mesi, il primo incontro dell’Arcivescovo con il suo presbiterio, avvenuto senza la mediazione dei nuovi mezzi di comunicazione, infatti anche il ritiro del clero di martedì 19 maggio 2020, si è tenuto attraverso una piattaforma con diretta streaming.

L’omelia del Cardinale Arcivescovo è stata un’occasione per manifestare la sua gioia nel rivedere i presbiteri per la liturgia crismale, rimandata per il lockdown dall’inizio del triduo pasquale, ma anche per condividere alcune riflessioni sul tempo epidemico.

Il Cardinale Petrocchi, ha ripercorso le fasi critiche del cammino diocesano, segnato nel 2009 dal disastroso terremoto del 6 aprile e poi dall’esperienza di essere ‘riterremotati’, durante il sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016-2017 e infine dalla pandemia, che pur avendo preservato la Città e l’Arcidiocesi da effetti catastrofici e di morte, ha contribuito ad ampliare ulteriormente gli strascichi negativi delle due tragedie sismiche. Come più volte sottolineato in questi ultimi anni, nei suoi discorsi legati alla ricorrenza sismica del 2009, ci sono effetti esteriori ed interiori non percepibili immediatamente con sensori sensibili a cui però la nostra comunità cristiana dovrebbe essere preparata, per esprimere prossimità alla gente che soffre, attraverso una ‘carità equipaggiata’.

Per questo scopo il Cardinale Arcivescovo ha ufficializzato, di fronte a tutto il presbiterio diocesano, la prossima creazione di un Ufficio per la Pastorale delle Emergenze.

Questa volontà era già stata da lui espressa in più occasioni, come anche durante un suo intervento nella Giornata Mondiale delle Comunicazioni, domenica 24 maggio 2020, in cui ha sottolineato come è stata importante per la pastorale del lockdown l’esperienza del terremoto. A tal proposito ha poi affermato che: ‘comunicare va bene, ma bisogna imparare ad ascoltare i fenomeni di destrutturazione sociale e psicologica che vanno possibilmente soccorsi. Ma questa prossimità samaritana non si improvvisa. Ho pensato cosi di costituire un ufficio per la pastorale dell’emergenza perché l’esperienza fatta non diventi solo un ricordo.’

L’intuizione del Cardinale Giuseppe Petrocchi, di creare un Ufficio per la Pastorale delle Emergenze, nasce come effetto di un percorso dell’Arcidiocesi, dedicato all’approfondimento dei risvolti di natura spirituale e psicologica che le catastrofi, che hanno interessato il centro Italia nel decennio trascorso, hanno prodotto nelle comunità colpite dal sisma.

Un percorso culminato con l’organizzazione, voluta dal Cardinale, del convegno interregionale sul ‘Terremoto dell’anima’, in collaborazione tra la Chiesa di L’Aquila, la Delegazione Regionale Caritas Abruzzo-Molise e Caritas Italiana, che ha visto la sua prima edizione nella città di L’Aquila il 26 ottobre 2019.

Come già affermato dal Cardinale in alcuni incontri con i presbiteri dell’Arcidiocesi, questo Ufficio diocesano per la Pastorale delle Emergenze, avrà lo scopo di approfondire gli argomenti dell’etica e della psicologia della sofferenza, conoscere i suoi fondamenti ed affrontare meglio le relative sfide nell’ambito pastorale, psicologico, pedagogico, giuridico-normativo ed ambientale, in linea col Magistero della Chiesa. Questa scelta, è il naturale prosieguo del cammino di una Chiesa e di una comunità ecclesiale che, dopo aver provato in prima persona il dramma di un sisma di portata storica, vuole dare risposte concrete a quanti in futuro si troveranno a loro volta in gravi difficoltà a causa di catastrofi ed emergenze di ogni tipo.

L’omelia della Messa crismale di oggi, è stato l’occasione per dare ulteriori elementi evangelici sul percorso diocesano da lui avviato della pastorale dell’emergenza in ambito dottrinale ed operativo che ha le sue basi nella prossimità samaritana, ma anche per riflettere sulla figura del presbitero attraverso le letture di questa giornata sacerdotale.

Nel commentare la prima lettura tratta da Isaia 61, 1-3a.6a.8b-9, il Cardinale Arcivescovo ha ricordato ai sacerdoti che ‘portare il lieto annunzio ai miseri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri’ sono caratteristiche che devono appartenere a un presbitero, perché le persone di cui parla il profeta Isaia non stanno altrove, ma stanno accanto a noi e il presbitero è chiamato ad andare incontro a tutti gli afflitti.’

Passando alla riflessione sul vangelo proclamato durante la Liturgia della Parola, tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 4, 16-21, il Cardinale Petrocchi ha sottolineato che: ‘quando si parla di pastorale dell’emergenza, bisogna parlare di pastorale samaritana’. Infatti è proprio in questa parabola, che si possono trovare gli elementi per comprendere la Chiesa in uscita, di cui spesso ha parlato papa Francesco. Nella parabola del buon samaritano, il vedere e il passare oltre da parte del sacerdote e del levita, fa comprendere che il prete non può avere comportamenti di ‘pilatismo ecclesiale’. Infatti, come sottolinea l’Arcivescovo, ‘il sacerdote che passa oltre, avrà avuto i suoi buoni motivi per vedere e passare oltre, ma la vita del prete non può essere vissuta solo nella sfera cultuale perché questi sono uomini del sacro ma non sono uomini di Dio’.

Il presbitero nella sua vita potrà imbattersi spesso in un fratello e anche in un confratello in difficoltà o in sofferenza, e il suo comportamento dovrà assimilarsi a quello del samaritano, che prova compassione e agisce per il bene, mettendo in gioco tutto se stesso, prendendo a cuore coloro di cui si prende cura. In questo brano noi troviamo le caratteristiche della solidarietà evangelica. Il Vangelo chiama a una prossimità fattiva e competente, in cui non solo stare con la gente, ma come il Cardinale ha sottolineato, citando una parte della lettera che papa Francesco ha rivolto ai sacerdoti in occasione del 160° anniversario della morte del Santo Curato D’Ars, chiama a essere ‘preti capaci di scendere nella notte senza essere avvolti dalle tenebre’.

La Messa Crismale è stata celebrata a porte chiuse, per le note motivazioni sanitarie che hanno impedito il solito afflusso del popolo di Dio, tuttavia per permettere la condivisione con il resto della comunità diocesana e nel rispetto del limite complessivo delle persone previsto per le celebrazioni nella basilica di Collemaggio, l’Arcivescovo ha allargato la partecipazione alla rappresentanza di ciascun istituto religioso femminile e a una ventina di rappresentanti delle realtà ecclesiali laicali diocesane che hanno preso posto, così come i sacerdoti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.