Da quando il dramma dell’epidemia causata dal Coronavirus ha colpito l’Italia, ogni sera alle 18 abbiamo avuto modo di seguire con profonda sofferenza ed angoscia i ‘bollettini di guerra’ che la Protezione Civile regolarmente trasmette dando notizie, su coloro che sono stati contagiati, che sono guariti o che ha causa di Covid-19 sono deceduti.

A queste notizie, i mezzi di comunicazione hanno aggiunto, soprattutto in questa ultima settimana informazioni e immagini sulla drammaticità che la morte ha prodotto non solo sulle vittime ma anche sui familiari e sulla intera popolazione italiana. La drammaticità di questi momenti, viene segnata dall’immagine drammatica di quelle interminabili colonne di mezzi militari, che da giorni trasportano le bare verso i forni crematori, soprattutto dal Cimitero monumentale di Bergamo e dai carri funebri che in solitudine partono dalle Case di Riposo per anziani.

Il vescovo di Bergamo mons. Francesco Beschi, in un’intervista rilasciata a Francesca Sabatinelli di Vatican News il 14 marzo 2020, dopo avere ricordato la difficile situazione che si sta vivendo a Bergamo per le centinaia di morti e per i molti sacerdoti infettati o morti a causa del Coronavirus, ha rivolto un accorato appello ai familiari di coloro che stanno morendo in famiglia e agli operatori sanitari che svolgono un prezioso servizio alla popolazione, mettendo ogni giorno in gioco la loro stessa vita per questa ‘lotta d’amore’, perché siano loro stessi a portare la benedizione di Dio, compiendo un segno di fede.

Di fatto, da quando l’intera Italia è diventata ‘zona protetta’, pur rimanendo aperte le Chiese per la preghiera personale, non solo i fedeli non hanno più potuto partecipare alla celebrazione eucaristica, ma in tutta Italia è diventato sempre più difficile portare i sacramenti ai moribondi e i morti ricevono, dove è possibile, una semplice benedizione del sacerdote al cimitero, venendo sepolti senza il rito delle esequie e a volte senza neppure i familiari presenti alla sepoltura. Spesso, ormai accade che persone uscite di casa per un ‘viaggio della speranza’, interrotto da una morte spesso vissuta nella solitudine causata dall’isolamento ospedaliero, non hanno potuto ricevere neppure un ultimo saluto, un abbraccio, una stretta di mano dai loro familiari. Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti per il Coronavirus, questa morte ha impedito anche la benedizione della Chiesa e un funerale.

Il nostro cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, aderendo a una proposta della Conferenza Episcopale Italiana, nella mattinata del 27 marzo, si recherà al Cimitero monumentale dell’Aquila dove eleverà a Dio una preghiera di suffragio per tutti i defunti, ma in particolare modo per quelli che dall’inizio dell’epidemia non hanno potuto avere un funerale e a volte neppure una benedizione.

La Conferenza Episcopale Italiana, ha messo in moto molte iniziative per manifestare la vicinanza della Chiesa a tutti i cristiani e in particolare modo ai sofferenti. In un comunicato del 19 marzo, dopo avere ricordato che ‘tutti i giorni i sacerdoti celebrano la S. Messa per l’intero popolo di Dio, vivi e defunti’, con uno sguardo rivolto “alla fine dell’emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l’Eucaristia insieme, in suffragio di questi fratelli’, propone un ‘Venerdì della Misericordia della Chiesa Italiana’ per venerdì 27 marzo, quando i Pastori che potranno averne la possibilità, si recheranno al Cimitero ‘della propria Diocesi per un momento di raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione. L’intenzione è quella di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. Sarà questo ‘il Venerdì della Misericordia’ della Chiesa italiana; un Venerdì di Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione”.