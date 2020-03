Il Cammino dei Briganti, a cavallo, tra il Cicolano, la Marsica e il reatino, è un percorso di un centinaio di chilometri. E’ una cavalcata tra storia e natura, toccando luoghi ancor poco conosciuti. Prende il nome da quei personaggi che nella seconda metà dell’ottocento si batterono, contro il regno sabaudo, per amore della libertà. Purtroppo la storia viene scritta sempre dai vincitori e cosi furono infamati con il nome di briganti. Siamo in un territorio di confine dove più aspra si svolse la battaglia tra lo stato unitario e i ribelli. Tra quelle montagne e quei boschi è facile chiudere gli occhi e sentire ancora il frastuono di vecchi moschetti o la carica irruenta dei bersaglieri. Camminare in quei luoghi, testimoni di tristi vicende, fa crescere un desiderio di verità che la storia ufficiale non conosce. E’ un dovere morale per i figli di questa terra ridare l’onore ai nonni dei nostri nonni. In questo spazio ritorneremo più volte con altri contributi.