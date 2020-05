L’AQUILA – Quanto costa un caffè in fase 2 a L’Aquila? In tempi di “ritocchi” c’è chi ha deciso di abbassare i prezzi: caffè a 70 centesimi, cornetto e caffe a 1,50. Succede al Bar del Forno di San Gregorio.

Caffè servito rigorosamente in tazzina racconta a Laquilablog il titolare Renzo Petrocco.

Un modo per venire incontro ai clienti, dice, c’è gente che non sta lavorando, chi ancora non ha avuto la cassa integrazione, un piccolo segnale di vicinanza.