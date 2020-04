L’AQUILA – “Bambini smarriti che usciranno da questa situazione come un periodo non vissuto. Di questo però si parla poco rispetto al resto”. La voce che bacchetta è quella di Suor Daniela, insegnante dell’Istituto Dottrina a Cristiana a L’Aquila, che accoglie 300 bambini tra asilo nido, scuola d’infanzia e primaria.

“La didattica a distanza è importante per completare i programmi ministeriali, ma serve il contatto per ricostruire la totalità delle classi e la loro percezione. Bambini che diventano anche un problema “logistico” per i genitori che tornano al lavoro. Noi ci stiamo organizzando anche per questo, racconta Suor Daniela, un rientro a piccoli gruppi o anche da soli anche già dai primi mesi dell’estate”.

Ascoltiamola