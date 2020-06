Un Anello di fuoco saluterà l’arrivo dell’estate 2020: il 21 giugno entrerà l’estate e sarà il giorno di una meravigliosa eclissi anulare di Sole. In Italia, purtroppo, sarà visibile solo in maniera parziale e solo al Sud, però è stato predisposto uno streaming per mostrare a tutti questo emozionante momento.

Le eclissi di Sole sono davvero bellissime e arrivano sempre circa 15 giorni dopo o prima un’eclissi lunare. L’anello di fuoco che ci regalerà il cielo il 21 giugno è creato dall’ombra della Luna, che si trova in mezzo tra la Terra e la nostra Stella. La Luna, però, si trova in apogeo, ovvero alla sua massima distanza dal nostro pianeta, per cui il Sole non verrà coperto totalmente, ma solo parzialmente. Lo spettacolo è incredibile perché verrà oscurata la parte centrale, lasciando un anello luminoso molto suggestivo tutto intorno.

Per vedere al meglio l’eclissi dovremmo spostarci nella Repubblica Centrafricana, in Congo e in Etiopia, ma anche in Pakistan, in India settentrionale e in Cina.

Nel nostro Paese sarà possibile godere di questo spettacolo nelle seguenti città negli orari indicati:

– Roma dalle 7:18 alle 7:46

– Peschici nel Gargano dalle 7:11 alle 7:55

– Catania dalle 6:56 alle 7:57