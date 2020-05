L’AQUILA – “Oggi è la giornata internazionale contro omofobia ed ogni forma di discriminazione ed è tempo di costruire insieme un mondo migliore. Bisogna condannare ogni forma di discriminazione sull’orientamento sessuale. Tutte le istituzioni devono essere pronte a eliminare ogni forma di abuso. Siamo a lavoro affinché la proposta di legge presentata alla Camera con il collega deputato Alessandro Zan possa essere finalmente approvata, non appena il Parlamento avrà superato l’emergenza. Nella Rainbow Map per il 2020, tristemente, l’Italia è scesa ulteriormente nella classifica dell’inclusione e del rispetto per le persone LGBT+: eravamo al 34*, siamo ora al 35* posto sui 49 stati membri del Consiglio d’Europa.

Purtroppo siamo un paese arretrato e l’emergenza sanitaria ha aggravato le disuguaglianze LGBT+, specie per i più giovani. È utile in questa giornata particolare, contribuire a promuovere una cultura del rispetto. Ma anche prendere impegni politici seri. È giusto approvare la proposta legge contro l’omotransfobia in discussione alla Camera ed anche da me sottoscritta.”