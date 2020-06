ROMA – “Dovremo prolungare blocco dei licenziamenti e cassa integrazione” e “renderli gradualmente più selettivi per sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire”.

Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ospite di ‘In onda’ su La7 spiegando che ancora una decisione non è stata presa e che domani il governo avrà “un incontro importante” anche su questi temi.

“L’uscita dalla cassa integrazione con la decontribuzione è una ipotesi concreta. L’incentivo della decontribuzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato può accompagnarsi alla proroga della sospensione dell’obbligo della causale” per i rinnovi dei contratti a termine. Gualtieri ha spiegato che si sta cercando di mettere a punto un “mix di misure” guardando anche a quello che stanno facendo altri Paesi come Francia e Spagna. “Non c’è dialettica politica – ha assicurato” ma è in corso, anche “con la stima tecnica dei costi”, la definizione “del mix di misure più efficace”.