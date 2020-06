L’AQUILA – Ci sono persone che dopo aver contratto il Covid, continuano dopo mesi, a risultare ancora positivi al tampone. Per lo più, sono senza sintomi, o tuttalpiù lievi, ancora segregati in ospedale o a casa. Il fenomeno della persistenza della positività, è stata osservata anche nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove un paziente dimesso giorni fa, è rimasto positivo per tre mesi. Un fenomeno che abbiamo studiato con attenzione, dice a Laquilablog il Prof. Alessandro Grimaldi, primario del reparto. C’è ancora un’ultima paziente, anch’essa con positività persistente, non sono presenti però situazioni domiciliari di questo genere. In questa fase, dice Grimaldi, è importante capire se ad una positività lieve puo’ corrispondere una contagiosità.

L’intervista.