L’attivista per i cambiamenti climatici Greta Thunberg ha invitato gli studenti a spostare online gli scioperi del venerdì per il futuro per aiutare a prevenire la diffusione del virus.

Il suo movimento vede studenti di tutto il mondo uscire dalle classi in massa per chiedere azioni sul cambiamento climatico

Greta ha invitato gli scioperanti a iniziare, invece, a pubblicare foto di se stessi con un cartello usando l’hashtag #FridaysforFuture.

“Noi giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale agire in solidarietà con i più vulnerabili e agire nel migliore interesse della nostra società comune”, ha scritto su Twitter.