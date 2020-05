L’AQUILA – Nella giornata di ieri, con un’ordinanza firmata dal dirigente provinciale del settore Viabilità, è stata disposta la riapertura della strada regionale 17 bis dal km 28+300, in località Montecristo, al km 49+300, in località Fonte Vetica, e della Diramazione “C”, intero tratto, dal km 0+000, in località Bivio Ruderi di S. Egidio, al km 10+000, in località Albergo di Campo Imperatore.

I lavori di ripulitura della SR n.17 dalla neve e dai massi, che invadevano gran parte della carreggiata, sono finalmente terminati e da oggi è possibile tornare a viaggiare in sicurezza.

Nel biennio 2020-2021, questa direttrice sarà interessata da importanti lavori di messa in sicurezza, che vedranno la sostituzione di quelle che sono la barriere laterali ormai obsolete con nuove barriere laterali di sicurezza a norma di legge, nonché sarà prevista una manutenzione straordinaria per la sostituzione ed il ripristino delle barriere fermaneve nella zona di Montecristo.

“Ringrazio il dirigente e i dipendenti del Settore Viabilità della nostra Provincia che, nonostante l’emergenza sanitaria e lo smart working, con tutte le difficoltà del caso, continuano a lavorare duramente per la sicurezza e la serenità dei nostri cittadini”, scrive il consigliere Provincia dell’Aquila e delegato Viabilità Luca Rocci.