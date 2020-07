L’AQUILA – Sono 38 le candidature pervenute alla Gran Sasso Acqua spa per un posto nel consiglio d’amministrazione, 26 per un posto da revisore legale e 35 per il collegio sindacale.

L’avviso è scaduto il 28 giugno.

Per il rinnovo della governance della società per azioni che gestisce il ciclo idrico integrato nel capoluogo e in altri trenta comuni del comprensorio, si sono fatti avanti nomi più e meno noti della politica locale e del mondo delle professioni.

Il primo a presentare la candidatura per il Cda è stato proprio Alessandro Piccinini, ex assessore comunale di Fratelli d’Italia che secondo le indiscrezioni dovrebbe prendere il posto del presidente Fabrizio Ajraldi.

Piccinini lasciò la giunta nel marzo 2019 ufficialmente per motivi personali, ma fu da subito evidente che fu quasi costretto a farsi da parte per consentire all’esecutivo di far quadrare i conti relativi alle quote rosa. Dimissioni che fecero subito presagire un incarico futuro che potesse compensare quella rinuncia: Piccinini era diventato assessore al Commercio dopo ampi consensi alle comunali del 2017 ed è legato da profonda amicizia al sindaco, con cui condivide anche una lunga militanza politica. Fu chiaro da subito che la sua rinuncia era prima di tutto un segno di profondo rispetto nei confronti del suo partito, Fratelli d’Italia, e dello stesso Biondi che in quel momento aveva necessità di modificare gli equilibri dell’esecutivo, che dovevano rispondere a precise esigenze dopo il defenestramento degli assessori Sabrina Di Cosimo e Annalisa Di Stefano di Forza Italia e le crescenti pretese della Lega.

Piccinini si sacrificò alla causa ma per lui si è sempre parlato di un nuovo, futuro, prestigioso incarico. Si indicava l’ambito regionale, dopo la vittoria di Marco Marsilio, meloniano come lui e il sindaco, ma da Palazzo Silone non è arrivata nessuna nomina in questi sedici mesi di governo. Così, da quanto filtra, la “ricompensa” potrebbe essere costituita dalla nomina alla presidenza della Gsa. Un incarico da circa 30mila euro l’anno.

Tra i 35 in corsa per il cda ci sono poi, tra gli altri, Maria Pia Mazzocco, Luca Ricciuti, che è componente uscente, Sara Cecala, lo stesso Ajraldi, Giammarco Berardi, che indicato dalla Lega guida la municipalizzata dei trasporti Ama (candidato anche per revisore legale e collegio sindacale), Giorgio Masciocchi, ex presidente dell’Afm, e Aurelio Melaragni, che della Gsa è stato direttore tecnico.

Tra i candidati a revisore legale ci sono, tra gli altri, Rosanna Di Gioacchino, ex presidente dell’Aci, ed Ettore Perrotti, presidente dell’Ordine dei commercialisti.

Per il collegio sindacale hanno risposto all’avviso, tra gli altri, l’ex assessore comunale Monica Petrella e Innocenzo Chiacchio, ex vice presidente del Tsa.

