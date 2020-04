L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in via del Corso nel Comune di Tornimparte, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di giovedì 23 aprile 2020.

Per effetto dell’interruzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16, salvo imprevisti, nelle frazioni di Villagrande, Piedi la Villa, Case Tirante, Capolitto e Piagge.

L’Ufficio tecnico invita gli utenti che non dispongono di impianto di riserva oppure autoclave a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta di acqua.

L’azienda si scusa con i propri utenti per gli eventuali disagi arrecati.