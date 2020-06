Mantenere il distanziamento sociale, sfruttando il proprio smartphone: con questo proposito Google ha lanciato Sodar, una web app in realtà aumentata che crea intorno all’utente un’area circolare con un raggio di due metri. Quando una persona deciderà di uscire di casa, passeggiando o trovandosi in coda per entrare in un negozio, potrà contare su questo strumento per individuare la posizione ottimale rispetto a chi lo circonda. Sodar non è una normale app ma uno strumento accessibile, attualmente, solo tramite il browser Google Chrome su uno smartphone con sistema operativo Android. Non è stato reso noto, inoltre, se in futuro sarà reso disponibile anche per iOS, o tramite altre app per la navigazione web.

Un esempio della sua utilità è evidente dal video allegato al post su Twitter con cui Google ha annunciato l’arrivo di Sodar.

Cliccando su questo link, sarà possibile sfruttare lo strumento: tuttavia, è la stessa società di Mountain View ad avvisare che il servizio funzionerà solamente sui dispositivi Android, utilizzando il browser Chrome.