L’AQUILA – Riapre il Parco del Castello e sembra già una grande conquista per gli aquilani, che, complice la bella giornata di sole, hanno ripreso le loro abitudini tra paura e speranza. Confortati anche dalla presenza degli alpini che hanno distribuito acqua e mascherine. Non solo passeggiatori, ma anche qualche runner, sempre con regole da rispettare. Un modo per permettere ai più piccoli spazi per giocare e ai più grandi di muoversi non solo nelle vicinanze della propria abitazione.