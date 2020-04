L’AQUILA – In questi giorni il Gruppo Ana del 9 Reggimento Alpini della Sezione Abruzzi, ha distribuito più di 120 uova di Pasqua.

Le consegne sono state rivolte a più di 60 famiglie con bambini disabili, agli ospiti della Residenza Ex Onpi dell’Aquila, alla Residenza anziani di Barisciano, al reparto di terapia intensiva del G8, al Pronto soccorso e al reparto di pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Durante gli spostamenti per raggiungere le varie abitazioni dei bambini, gli alpini hanno voluto consegnare l’uovo pasquale ad alcune pattuglie di polizia in segno di ringraziamento per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo.

Gli alpini ringraziano l’associazione Autismo Abruzzo Onlus e il Centro di riabilitazione per l’autismo “La Casa Di Michele” per aver facilitato l’individuazione dei bambini con disabilità. Un gesto di solidarietà In questo momento così difficile per tutti.